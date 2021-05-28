İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2021 Cuma / 16 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5453
  • EURO
    10,4136
  • ALTIN
    519.091
  • BIST100
    1416.07
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Oruç Reis Araştırma Gemisi için işletme hizmeti alınacak
Güncel

Oruç Reis Araştırma Gemisi için işletme hizmeti alınacak

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünce, Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin işletilmesi hizmet alımı 'açık ihale' usulüyle ihale edilecek.

AA28 Mayıs 2021 Cuma 09:59 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 10:00
ABONE OL

MTA'nın ihaleye ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin işletilmesi hizmet alımı ihalesi, 11 Haziran saat 11.00'de MTA Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan ihalede, yerli istekliler lehine yüzde 20 fiyat avantajı uygulanacak.

İstekliler, tekliflerini, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğüne elden veya adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim edebilecek.

Teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek isteklilerin, tekliflerinin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.