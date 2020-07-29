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Oruç Reis gemisi açık denize demirledi

2 haftadır süren Akdeniz açıklarındaki bekleyişine devam eden Oruç Reis açık denize demirledi.

DHA29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:06 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 12:06
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Antalya açıklarında, iki haftadır bekleyişini sürdüren Oruç Reis gemisi, önceki gece demir attığı Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'ndan çıkarak, açık denize demirledi.

Doğu Akdeniz'de, sismik araştırma faaliyetinde bulunmak için görev bekleyen Oruç Reis gemisi, 2 haftadır süren Akdeniz açıklarındaki bekleyişine devam ediyor. Önceki gece Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'na demirleyerek ikmal yapan Oruç Reis, tekrar Antalya açıklarına çıktı. Oruç Reis gemisi, Doğa Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyeti için görev beklemeyi sürdürüyor.

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