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Oruç Reis İstanbul Boğazı'na ulaştı!

Somali açıklarındaki ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, İstanbul Boğazı'na ulaştı.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 09:23 - Güncelleme:
Oruç Reis İstanbul Boğazı'na ulaştı!
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Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladıktan sonra Mavi Vatan'a dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, İstanbul Boğazı'na ulaştı.

Geçen yıl 4 Ekim'de Filyos Limanı'ndan yola çıkan ve Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevinde 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis, Mavi Vatan'a dönüşünün ardından İstanbul'a ulaştı.

Oruç Reis'e seyri sırasında, Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi'nin yanı sıra donanmadan TCG Gediz ve TCG Turgutreis fırkateynleri de eşlik etti.

Oruç Reis'in 4 Temmuz'da Filyos Limanı'na demirlemesi planlanıyor.

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