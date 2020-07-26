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Oruç Reis'in, Akdeniz açıklarındaki bekleyişi sürüyor

Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalar yapacak sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Akdeniz açıklarındaki bekleyişi sürüyor.

DHA26 Temmuz 2020 Pazar 13:56 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 13:56
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Türkiye, 2 Ağustos tarihine kadar sismik araştırma gemisi Oruç Reis ile Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' (deniz duyurusu) açıkladı. Açıklamanın ardından Antalya Körfezi açıklarına demirleyen Oruç Reis'in, güvenliğini sağlamak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 fırkateyn görevlendirildi.

İki gün öncesine kadar fırkateynlerin de eşlik ettiği Oruç Reis'in, Akdeniz açıklarındaki bekleyişi sürüyor. Konyaaltı Sahili'den de görünen, 86 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki Oruç Reis'te 55 personel görev yapıyor. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, görev verilmesi halinde Akdeniz'de özellikle Meis Adası güneyinde denizde petrol, gaz sondajı yapmasının yanı sıra, deniz tabanında kıymetli maden araması da yapabilecek.

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