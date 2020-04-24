Oruçluyken baş ağrısı neden olur? Oruçta baş ağrısı sebepleri

24 Nisan 2020 Cuma 12:22 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 12:22

Ramazanın başlamasıyla 'Oruçluyken baş ağrısı neden olur?' sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Ramazan'da oruçluyken değişen beslenme alışkanlıkları ve uzun süren susuzluk nedeniyle gün içinde baş ağrıları yaşanabiliyor. Migren gibi kronik baş ağrılarının şiddeti de artış gösterebiliyor. Birçok vatandaş oruçluyken baş ağrısı sebeplerini araştırıyor. Ramazan ayında oruç tutarken ilaç alımı da mümkün olamadığı için baş ağrısı yağayanlar, Oruçluyken baş ağrısı neden olur? sorusuna cevap arıyor. İşte Ramazan'da oruçluyken baş ağrısının sebepleri ve çözümü.

Oruç tutan kişilerin sık sık başağrısı şikayetinden yakındıkları görülür. Bunun nedeni; sahura bağlı olarak uyku düzenin değişmesi ve Ramazan' da uyulması gereken sağlıklı beslenme kurallarına bağlı kalınmamasıdır. Normal zamanlarda hiç baş ağrısı şikayeti yaşamayanlarda dahi bu rahatsızlık ortaya çıkarken migren hastalığı bulunanlarda ise durum daha dayanılmaz bir hal alabilir. Ülkemizde de Ramazan ayında nöroloji polikliniklerine ve acil servislere, migren krizi nedeni ile başvuruların arttığı bilinmektedir.

Oruç tutarken baş ağrısı veya migren sorunu çekerseniz bu önerilerle baş ağrısından kurtulabilirsiniz.

ORUÇLUYKEN BAŞ AĞRISI İLAÇSIZ NASIL GEÇER?

ORUÇLUYKEN BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Ramazan ayında baş ağrısı oluşumuna zemin hazırlayabilecek birçok etken mevcuttur. Baş ağrısının oluşumunda tek başına da rol oynayabilen bu etkenler, oruç nedeniyle bir araya gelerek daha güçlü bir etki oluşturur ve Ramazan ayına has baş ağrılarını meydana getirir. İşte oruç esnasında baş ağrısı oluşumunun nedenleri...

Açlık: Ramazan ayında oruç tutan kişiler günün büyük bir kısmını yemek yemeden ve su içmeden geçirir. 17 saate varan bu süreç, sağlıklı bir beslenme planına oranla oldukça uzundur. Açlık, baş ağrısı oluşumuna zemin hazırladığı, migren ve gerilim tipi baş ağrılarının oluşumunda etkili olduğu bilinen bir nedendir. Bu nedenle migren hastalığı bulunanlarda atakların oluşum ihtimalini güçlendiren açlık, uzun süreli olduğu durumlarda migren hastalığı bulunmayan kişilerde de gerilim tipinde migren benzeri ağrıların oluşumuna sebebiyet verir. Bu durum uzun süren açlık esnasında kan şekeri regülasyonunun bozulması ve buna bağlı olarak gelişen hipoglisemi ile ilişkilendirilmektedir. Ramazan ayında sürekli olarak tekrarlayan baş ağrılarının oluşumunda temel nedenlerden bir tanesi olan açlıkla mücadele edebilmek ve baş ağrısı oluşma olasılığını azaltmak adına oruç tutan kişiler sahurda doğru şekilde beslenmeye özen göstermelidirler.

SUSUZ KALMAK

İnsan beyninin çoğunluğunu su oluşturur. Beyinde su miktarı azaldığında histamin salınımı artar. Beyin, su eksikliğine dayanabilmek için su kısıtlamasına gider ve uzun süren susuzluk durumuna karşı tedbir almaya çalışır. Bu amaçla salınan histamin ise ağrı ve yorgunluk hissine yol açar. Oruç öncesi bol sıvı alımı, histamin salınımını azaltabilir.

UYKU DÜZENİNİN BOZULMASI

Ramazanda sahura kalkılarak alışılmış uyku düzeninin bozulması, gün boyu halsizlik ve baş ağrılarına neden olabilir. Bu nedenle oruç tutan kişinin yeterli uyku alımına dikkat etmesi gerekir. Uyku düzeninin bozulduğu Ramazan ayında baş ağrılarının oluşumu kaçınılmazdır. Migren hastalığı olan kişilerde bu durum daha da ağır tabloların oluşumuna sebebiyet verebilir. Bu nedenle Ramazan boyunca özellikle çalışan kişilerde yatış saatlerinin yeterli uyku alabilecek düzeyde erkene çekilmesi, sahura kalkma saatinin belirli bir saate ayarlanması sağlıklı bir seçenek olabilir.

Kafein eksikliği: Ramazan öncesi yoğun kafein içeren gıda ya da içecek (kahve, kola) tüketenlerde genelde bir bağımlılık gelişmiştir. Oruçla bunun aniden kesilmesi, ilk günlerde baş ağrısına yol açar. Her gün, oruca başlarken içilecek sert bir kahvenin faydası olabilir.

Kan şekeri düşmesi (Hipoglisemi): Oruca bağlı kan şekeri düşmesi, yaygın bir baş ağrısı tetikleyicisidir. Oruç öncesi bol şekerli gıda tüketimi, kan şekerinde önce ani bir yükselme, sonra da düşme yaratır. Bu da baş ağrısına sebep olur. Oruç öncesi düşük glisemik indeksli, şeker içeriği düşük olan bir diyet, baş ağrılarını önlemeye yardımcı olur. Düşük glisemik indeksli gıdalar, yağsız yoğurt, yulaf, elma suyu, üzüm olabilir.

Sigara Bağımlılığı: Sigara kullanan kişiler için Ramazan ayı, oldukça zorlu bir süreçtir. Özellikle günlük bir paket ve üzerinde sigara içen kişilerin oruç tutmakta oldukça zorlandığı, açlık ve susuzluktan daha çok sigarasızlıkla mücadele ettikleri görülür. Bunun sebebi sigara bağımlılığıdır. Sigaranın içerisinde bulunan nikotin, sigaranın bağımlılık yapmasında rol oynayan temel maddedir. Nikotine karşı bağımlılık geliştiren bir kişide sigaradan yoksun kalma durumunda sinirlilik hali, titreme, depresyon ve yazımızın da konusu olan baş ağrısı semptomları görülmeye başlar. Bu nedenle Ramazan ayında görülen baş ağrılarının sebeplerinden bir tanesi de sigara içen kişiler için sigara yoksunluğu olarak belirtilebilir. Aynı sorun sürekli ve aşırı miktarda kahve içme alışkanlığı olan kişilerde oruç sürecinde kafein yoksunluğuna bağlı olarak da görülebilir.

ORUÇLUYKEN BAŞ AĞRISI NASIL GEÇER?

Yukarıda belirtilen nedenler, Ramazan ayı boyunca pek çok kişinin baş ağrısı sorunu ile mücadele etmesinde rol oynayan temel nedenlerden bazılarıdır. Baş ağrısına neden olan açlık, sıvı kaybı ve psikolojik nedenlere yönelik birtakım tedbirler alarak ağrının ortaya çıkması ihtimalini azaltabilirsiniz. Yine aynı şekilde oruçluyken baş ağrısı hissettiğiniz zamanlarda mümkünse karanlık ve sessiz bir yerde bir süre dinlenmeniz ağrının iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Sahurda yeterli ve dengeli beslenmek, sıvı alımına dikkat etmek, oruç sürecinde sizi fizyolojik ve psikolojik olarak yoracak aktivitelerden uzak durmak gibi önlemler baş ağrılarınızla mücadele etmenize yardımcı olmuyor ve ağrılarınız dayanılmaz boyutlara ulaşıyor ise bunun altında yatan farklı bir neden olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır. Eğer siz de Ramazan ayında şiddetli baş ağrısı sorunu ile mücadele etmeye çalışıyorsanız ve bu durum günlük yaşamınızı kötü etkiliyor ise bir sağlık kuruluşuna başvurarak baş ağrısı oluşumuna neden olabilecek sinüzit, migren ve benzeri bir hastalığınızın olup olmadığına yönelik gerekli tetkiklerinizi yaptırabilirsiniz. Doktorunuzun yapacağı muayene sonucunda gerekli görmesi durumunda önereceği birtakım ağrı kesiciler yardımıyla Ramazan ayını daha kolay ve rahat bir şekilde atlatabilirsiniz.