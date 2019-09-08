Bu akşam saat 20:00'da ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Örümcek Adam 2 filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Örümcek Adam 2 filmi konusu nedir? Örümcek Adam 2 oyuncuları kimler? sorularının yanıtları merak ediliyor. Tobey Maguire, Kristen Dunst, James Franco, Alfred Mollina gibi isimlerin yer aldığı Örümcek Adam 2 filminin yönetmen koltuğunda Sam Raimi oturuyor. Örümcek Adam 2 filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ÖRÜMCEK ADAM 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Peter Parker, çifte hayat yaşayıp Örümcek Adam olarak suçlularla savaşmaktan yorgun düşmüş, mutsuz bir adamdır. Hayatı inişe geçmiştir. Sevdiği kadın bir başkası ile nişanlanmış, dereceleri yokuş aşağı kayıp gitmekte, hiçbir işi başaramamaktadır. Dahası Daily Bugle gazetesi, Örümcek Adam’ın bir suçlu olduğu iddiası ile kendisine acımasızca saldırmaktadır. Kırılma noktasına ulaşan Peter, bu kimliğinden vazgeçmeye karar verir. Ancak başarılı olmayan bir dönüşüm deneyimi ile eksantrik ve obsesif bilim adamı Doktor Otto Octavius, dört uzun dokunaçlı bir cani olarak Doktor Ahtapot’a dönüşür. Peter, belki de Örümcek Adam’ın geri dönüş zamanı olduğunu düşünmeye başlar.

ÖRÜMCEK ADAM 2 OYUNCULARI KİMLER?

Tobey Maguire

Kirsten Dunst

James Franco

Dylan Baker

Alfred Molina

J.K. Simmons