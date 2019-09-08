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Örümcek Adam 2 filmi konusu nedir? Örümcek Adam 2 oyuncuları kimler?

Örümcek Adam 2 filmi konusu nedir? Örümcek Adam 2 oyuncuları kimler? sorularının yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da ATV'de izleyicilerle buluşacak olan Örümcek Adam 2 filmi izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Sam Raimi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Örümcek Adam 2 filmi oyuncu kadrosunda Tobey Maguire, Kristen Dunst, James Franco, Alfred Mollina gibi isimler yer alıyor. Örümcek Adam 2 filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Bu akşam saat 20:00'da ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Örümcek Adam 2 filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Örümcek Adam 2 filmi konusu nedir? Örümcek Adam 2 oyuncuları kimler? sorularının yanıtları merak ediliyor. Tobey Maguire, Kristen Dunst, James Franco, Alfred Mollina gibi isimlerin yer aldığı Örümcek Adam 2 filminin yönetmen koltuğunda Sam Raimi oturuyor. Örümcek Adam 2 filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
ÖRÜMCEK ADAM 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Peter Parker, çifte hayat yaşayıp Örümcek Adam olarak suçlularla savaşmaktan yorgun düşmüş, mutsuz bir adamdır. Hayatı inişe geçmiştir. Sevdiği kadın bir başkası ile nişanlanmış, dereceleri yokuş aşağı kayıp gitmekte, hiçbir işi başaramamaktadır. Dahası Daily Bugle gazetesi, Örümcek Adam’ın bir suçlu olduğu iddiası ile kendisine acımasızca saldırmaktadır. Kırılma noktasına ulaşan Peter, bu kimliğinden vazgeçmeye karar verir. Ancak başarılı olmayan bir dönüşüm deneyimi ile eksantrik ve obsesif bilim adamı Doktor Otto Octavius, dört uzun dokunaçlı bir cani olarak Doktor Ahtapot’a dönüşür. Peter, belki de Örümcek Adam’ın geri dönüş zamanı olduğunu düşünmeye başlar.
 
 

 
ÖRÜMCEK ADAM 2 OYUNCULARI KİMLER?
Tobey Maguire
 
Kirsten Dunst
 
James Franco
 

 
Dylan Baker
 
Alfred Molina
 
J.K. Simmons

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