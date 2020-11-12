Örümcek ağına kırağı düştü

AA 12 Kasım 2020 Perşembe 11:05 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 11:05

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 6, Kars ve Ağrı'da 5, Erzurum'da 3, Erzincan'da 0, Iğdır'da 2, Tunceli'de 4 derece ölçüldü.

Termometrelerin sıfırın altında 9 dereceyi gördüğü Ardahan'ın Göle ilçesi ise bu sıcaklık ile bölgede en soğuk yerleşim yeri oldu.



Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 17, Erzincan'da 14, Iğdır'da 12, Ağrı'da 10, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 8 derece olması bekleniyor.

- ARDAHAN'DA SOĞUK HAVA

Ardahan'da soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Tarihi Ardahan Köprüsü'nün demir korkuluklarındaki örümcek ağlarında oluşan kırağı ilginç bir görüntü oluşturdu.

Kura Nehri bölgesinde ise sabah saatlerinde pus etkili oldu.