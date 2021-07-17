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  • Osman Büyükşen'den ilk açıklama: Yazdığınız söylediğiniz sözlere lütfen dikkat edin
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Osman Büyükşen'den ilk açıklama: Yazdığınız söylediğiniz sözlere lütfen dikkat edin

Konya'da 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen, anne ve babasının cinayet şüphelilerinin bulunması için sosyal medya ve bazı televizyon programlarından yaptığı çağrıların sonucunu aldı. Çiftin oğulları Osman Büyükşen, mahkeme çıkışı verdiği ifadesinde katilin, kardeşlerinden biri olmadığına sevindiğini söyledi. Öte yandan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine gelen sorulara isyan eden Osman Büyükşen, 'Bana inanıyor musun diye sormanın anlamı nedir?' ifadelerini kullandı.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 16:27 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 16:28
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Necla-Metin Büyükşen çiftinin katil zanlılarından, haftalardır beklenen itiraf geldi. Türkiye'yi ekrana kilitleyen olayda gözler, çıktığı canlı yayında herkesi gözyaşlarına boğan Osman Büyükşen'e çevrildi. Çiftin acılı oğlu Osman Büyükşen ise ilk açıklamayı yaptı.

Savcılık çıkışında soruları yanıtlayan Osman Büyükşen, kardeşlerinin katil zanlısı olmadığına sevindiğini belirterek, "Katilin hiç beklemediğimiz bir sebeple hiç beklemediğimiz bir noktadan gelmesi hepimizi şaşırttı. Ama bir yandan da kardeşlerim olmadığı için memnunum. Daha önce programda bu ihtimal konuşulmuştu fakat olma ihtimali düşük gelmişti hepimize. Tüm Türkiye gibi ben de şoktayım. Annemle babamın acısını tekrar yaşıyorum." ifadelerini kullzndı.

İSYAN ETTİ

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kendisine gelen sorulara isyan eden Büyükşen, "Yazdığınız söylediğiniz sözlere lütfen dikkat edin. Ben bir inanıp-inanmama meselesini paylaşmadım. Jandarma ve Savcılığımızın uzun süren teknik araştırma-incelemesi sonunda itiraf ile nihayete erdirilmiş bir TESBİTİ paylaştım. Bana inanıyor musun diye sormanın anlamı nedir?" sözlerinin ardından paylaşımına şu şekilde devam etti:

Ve Büyükşen çifti cinayetinde itiraf geldi

"Yazdığınız söylediğiniz sözlere lütfen dikkat edin. Karşınızda anne babasını kaybetmiş, yapılacak her şeyi çekinmeden yapmış ve ekranda rezil olma pahasına tüm riskleri göze alarak sesini duyurmaya çalışmış, çaresizce şüphe duyduğu kardeşlerini ortaya atabilmiş bir insan var.

Konuyla ilgili bilgileriniz yeterli olmadan, önceki program bilgilerine bakarak kafanızda oluşturduğunuz senaryoya uymadı diye hakaret edemezsiniz. Hayırlı birşey söylemeyecek iseniz hakaret de etmeyin. Ne yaşadığımı ben bilirim, siz değil.

Kimse benim anne baba sevgimi tartışmaya açmasın! Hakaret içerikli yazıların, sözlerin, videoların kişiyi bağladığını ve bunun da hukuki karşılığı olabileceğini bilerek yorum yaparsanız sevinirim. Bırakın anne babamın acısını yaşayım. Lütfen..."

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