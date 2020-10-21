21 Ekim 2020 Çarşamba 13:03 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 13:03

Osman Durmuş kimdir? Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan Durmuş'un, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdiği, ambulansla hastaneye getirildiği belirtildi. Yoğun bakım servisinde tutulan Osman Durmuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş kaç yaşında ve nereli? İşte konu hakkında detaylı bilgi..

OSMAN DURMUŞ KİMDİR?

5 Ağustos 1947 Çankırı doğumlu Osman Durmuş Siyasetçi ve tıp doktorudur.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede yaptığı Anatomi ihtisasının ardından Ankara Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi ihtisası da yapmıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Doçent olarak çalışmıştır. Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası Kurucusu ve Başkanı olarak görev yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. ve 23. Dönem Kırıkkale Milletvekiliği yapmıştır. Sağlık Bakanlığı görevini icra etmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçimlere katılarak Milletvekili olan Osman Durmu, Bülent Ecevit Başbakanlığı döneminde Sağlık Bakanı olarak görev yapmıştır. Kendisinden sonra Recep Akdağ göreve gelmiştir.