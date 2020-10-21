İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2020 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8453
  • EURO
    9,2979
  • ALTIN
    483.571
  • BIST100
    1219.97
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Osman Durmuş kimdir? Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş kaç yaşında ve nereli?
Güncel

Osman Durmuş kimdir? Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş kaç yaşında ve nereli?

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş beyin kanaması geçirdi. Bu haber sonrası Osman Durmuş kimdir? Osman Durmuş kaç yaşında ve nereli? gibi soruların yanıtları internet ortamında araştırılmaya başlandı. 73 yaşındaki Eski Sağlık Bakanı'nın biyografisi ve sağlık durumu hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

21 Ekim 2020 Çarşamba  13:03 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 13:03
ABONE OL

Osman Durmuş kimdir? Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan Durmuş'un, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdiği, ambulansla hastaneye getirildiği belirtildi. Yoğun bakım servisinde tutulan Osman Durmuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş kaç yaşında ve nereli? İşte konu hakkında detaylı bilgi..

OSMAN DURMUŞ KİMDİR?

5 Ağustos 1947 Çankırı doğumlu Osman Durmuş Siyasetçi ve tıp doktorudur.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede yaptığı Anatomi ihtisasının ardından Ankara Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi ihtisası da yapmıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Doçent olarak çalışmıştır. Türkiye Üniversite Öğretim Elemanları Sendikası Kurucusu ve Başkanı olarak görev yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 21. ve 23. Dönem Kırıkkale Milletvekiliği yapmıştır. Sağlık Bakanlığı görevini icra etmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçimlere katılarak Milletvekili olan Osman Durmu, Bülent Ecevit Başbakanlığı döneminde Sağlık Bakanı olarak görev yapmıştır. Kendisinden sonra Recep Akdağ göreve gelmiştir. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.