Güncel

Osman Gazi ve Yıldırım'ın parçaları İstanbul'dan geçti

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun parçaları ile Yıldırım Sondaj Gemisi'nin kulesini taşıyan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 15:28 - Güncelleme:
Osman Gazi ve Yıldırım'ın parçaları İstanbul'dan geçti
Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun parçaları ile Yıldırım Sondaj Gemisi'nin kulesini taşıyan geminin boğazdan geçişi 2 saat sürdü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, üç ana parça yük taşıyan Çin bayraklı ağır yük taşıma gemisi 139 metre uzunluk ve 36 metre genişliğe sahip bulunuyor.

Söz konusu gemi, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'na ait 2 bin 401 ton ağırlığındaki MEG ünitesi ile 547 tonluk Elektrik Odası'nı ve Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'ne ait bin 10 ton ağırlığındaki sondaj kulesinin üst kısmını taşıyor.

Çin'den 3 Aralık'ta yola çıkan ve 23 Aralık'ta Süveyş Kanalı'ndan geçen geminin 24 Ocak'ta da Filyos Limanı'na ulaşması planlanıyor.

