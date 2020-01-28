Osman Kavala hakkında karar!

Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın 6. duruşması bugün görüldü.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülen davaya tutuklu Osman Kavala getirilirken, 8 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.
Savcı, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, bir sonraki duruşma 18 Şubat'ta görülecek.