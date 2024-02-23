Ülke TV'de katıldığı canlı yayında seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, büyük İstanbul mitingi için tarih verdi.

Kabaktepe, "31 Mart pazar öncesi pazara kadar ziyaretlerimize devam edeceğiz. Belki o pazar büyük İstanbul mitingimiz olur. Bizim geleneğimizde biliyorsunuz seçimden önceki son pazar günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla büyük İstanbul mitingimizi yapıyoruz. 14 Mayıs seçimleri öncesinde 'Türkiye sana emanet' konseptinde yapmıştık. Şimdi yeni bir konsept üzerinde arkadaşlar çalışıyor." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldığı canlı yayın programında DEM'in İstanbul'da geri çektiği adaylıklarla ve aday listesini YSK'ya gecikmeli teslim etmesiyle ilgili konuştu.

Programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kabaktepe "Şimdi bu yüzde 8'e partinize sahip çıkmak için mi aday oluyorsunuz yoksa Kent Uzlaşısı adı altında bir takım ittifakları ve planları göstermemek için sözde mi adaysınız? Kesinlikle ortada bir plan var, ortada bir oyun var. Ortada bir 'ittifak edelim ama nasıl edelim'i netleştirememiş bir DEM ve CHP var." ifadelerini kullandı.