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Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'da 'hazıra konan' bir 'guguk siyaseti' var

24 TV'de Star yazarı Esra Elönü'nün moderatörlüğünde yayınlanan Arafta Sorular programının nu haftaki konuğu AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'İstanbul'da 'her şey güzel olacak' yerine 'guguk kuşu siyaseti' var. Söylediklerini yapmayan, guguk kuşu gibi hazıra konan bir siyasi tarzla karşı karşıyayız.' dedi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 00:08 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 00:38
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24 TV'nin her bölümü ses getiren Arafta Sorular programının bu haftaki AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu.

Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Kabaktepe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yardımlar' 'engelleniyoruz' gibi iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da İmamoğlu yönetimini 'guguk kuşu siyasetine benzeten Kabaktepe, ' Şu son yaşananlar bana bunu söyletti. İstanbul'da çok güzel bir 'guguk siyaseti'. Guguk kuşu biliyorsunuz yuva yapmaz. Kuluçkaya da yatmaz, hazıra konar. Söylediklerini yapmayan, yapılanlara kendisinin gösteren bir siyasi tarzla karşı karşıyayız. Yani bu yüzden guguk kuşu siyaseti diyoruz. Yıllardır yüzde 80-90'ı bitmiş olan, testlere geçilen hatları 'Ben açtım' diyor. İstanbul'da 'her şey güzel olacak' tabiri, yerini 'guguk kuşu siyasetine' bırakmış.' ifadelerini kullandı.

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