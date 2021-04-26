Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'da 'hazıra konan' bir 'guguk siyaseti' var

26 Nisan 2021 Pazartesi 00:08 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 00:38

24 TV'nin her bölümü ses getiren Arafta Sorular programının bu haftaki AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu.



Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Kabaktepe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'yardımlar' 'engelleniyoruz' gibi iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da İmamoğlu yönetimini 'guguk kuşu siyasetine benzeten Kabaktepe, ' Şu son yaşananlar bana bunu söyletti. İstanbul'da çok güzel bir 'guguk siyaseti'. Guguk kuşu biliyorsunuz yuva yapmaz. Kuluçkaya da yatmaz, hazıra konar. Söylediklerini yapmayan, yapılanlara kendisinin gösteren bir siyasi tarzla karşı karşıyayız. Yani bu yüzden guguk kuşu siyaseti diyoruz. Yıllardır yüzde 80-90'ı bitmiş olan, testlere geçilen hatları 'Ben açtım' diyor. İstanbul'da 'her şey güzel olacak' tabiri, yerini 'guguk kuşu siyasetine' bırakmış.' ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika): İBB Başkanı'nın bedeni burada ama aklı başka bir yerde. CHP'nin hizmet anlayışında bir eksiklik var.#AraftaSorular pic.twitter.com/RRipbBCBUh — 24 TV (@yirmidorttv) April 25, 2021

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika): Engelleme balonunun arkasına artık gizlenemezsiniz. O balon artık patlamıştır.#AraftaSorular pic.twitter.com/opF3yy6SqH — 24 TV (@yirmidorttv) April 25, 2021