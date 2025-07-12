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Güncel

Osmaneli'de korkunç olay: Cesedi feci halde bulundu

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen cesedin, evinde ölü bulunan Sibel Güneş'in (51) eşine ait olduğu tahmin ediliyor.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 00:01 - Güncelleme:
Osmaneli'de korkunç olay: Cesedi feci halde bulundu
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Düzmeşe köyü yakınlarındaki ormanlık arazinin Sakarya Nehri kenarında arama tarama faaliyeti yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince erkek cesedi bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına götürüldü.

Söz konusu cesedin, 17 Haziran'da kent merkezindeki evinde ölü bulunan Sibel Güneş'in (51) eşi İsmail Güneş'e ait olduğu tahmin ediliyor.

17 Haziran'dan beri haber alınamayan İsmail Güneş'in otomobili de Sakarya Nehri kenarındaki Çavuşlar mevkisinde terk edilmiş halde bulunmuştu.

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