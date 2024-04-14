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  • Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldı! Garanti karşılama oranı yüzde 209'a çıktı
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Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldı! Garanti karşılama oranı yüzde 209'a çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Nisan'da Osmangazi Köprüsü'nden 117 bin 537 araç geçişiyle rekor kırıldığını, 4 Nisan'dan bugüne kadar ise köprüyü 835 bin 128 aracın kullandığını bildirdi.

AA14 Nisan 2024 Pazar 14:19 - Güncelleme:
Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldı! Garanti karşılama oranı yüzde 209'a çıktı
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Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'u Ege Bölgesi'ne bağlayan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun en önemli bileşeninin Osmangazi Köprüsü olduğunu belirtti.

Köprünün 1 Temmuz 2016'da hizmete açıldığını anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Eski yolu kullanarak Körfez'i geçmek yaklaşık 1,5 saat, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika sürüyordu. Bayram tatili gibi yoğun günlerde de bekleme süreleri uzuyordu. Osmangazi Köprüsü sayesinde bu geçişi 6 dakikaya indirdik. Köprü sayesinde ciddi zaman ve yakıt tasarrufu sağlandı. Artık vatandaşlarımız hem kilometrelerce yol gitmek hem de feribot beklemek sorunda kalmıyor."

- GARANTİ KARŞILAMA ORANI YÜZDE 209'A ÇIKTI

Uraloğlu, 13 Nisan'da Osmangazi Köprüsü'nden 117 bin 537 araç geçişi ile rekor kırıldığını vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Bu tarihte yapılan geçiş sayısı, garanti edilen araç sayısının 2,94 katı oldu. 13 Nisan'da ulaşılan rakamla 24 Haziran 2023'te 111 bin 770 araç geçişi ile kırılan rekor geçilmiş oldu. Osmangazi Köprüsü'nden bayramın ikinci günü 109 bin 688, üçüncü günü 111 bin 699 araç geçişi oldu. Yani bayram dönüşünde araç hareketliliğinde ciddi oranda artış yaşandı. 4 Nisan'dan bugüne kadar köprüyü 835 bin 128 araç kullandı. Garanti karşılama oranı ise yüzde 209'a çıktı."

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