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Güncel

Osmangazi Köprüsü'nde araçların lastikleri patladı

Osmangazi Köprüsü'nde tırdan düştüğü belirlenen demir parçası nedeniyle 10 otomobilin lastiği patladı.

AA16 Eylül 2023 Cumartesi 18:36 - Güncelleme:
Osmangazi Köprüsü'nde araçların lastikleri patladı
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Köprüde görevli polis ekipleri, kameralardan 14 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde geçiş yapan bazı araçların lastiklerinin patlayarak yol kenarında peş peşe durduklarını tespit etti.

Bölgeye giderek sürücülerin lastik değiştirme işlemi sırasında yol güvenliği alan ekipler, isteyenler için tutanak tanzim edilmesine yardımcı oldu.

Geriye dönük köprü kamera görüntülerini inceleyen polis lastiklerin patlamasına, bir tırın düşürdüğü demir parçasının neden olduğunu belirledi.

Tırın plakası tespit edilerek sürücüsüne "trafiği tehlikeye düşürmekten ve uygunsuz yük taşımadan" ceza uygulandı.

Araçların köprü üzerinde peş peşe beklemesi vatandaş kamerasına da yansıdı.

Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'den yapılan açıklamada da perşembe günü Osmangazi Köprüsü'nden geçen bir tırdan parça düşmesi sonucu araçların lastiklerinin patladığı belirtilerek olayda yaralanan olmadığı, trafik akışının kontrollü sağlandığı kaydedildi.

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