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Osmangazi köprüsünde kaza: Devrilen tır yolu kapattı

Osmangazi Köprüsü girişinde bir araçla çarpışan tır devrildi. Kaza sonrası kapanan yol trafiğe neden oldu. Ekiplerin kazalı araçları kaldırmasıyla trafik normale döndü.

IHA13 Kasım 2023 Pazartesi 14:12 - Güncelleme:
Osmangazi köprüsünde kaza: Devrilen tır yolu kapattı
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Kaza, Osmangazi Köprüsü'nün Kocaeli Gebze girişi Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafifi ticari araç ile çarpışan tır devrildi. Yan yatan dorsenin bir bölümü yol kenarındaki yeşillik alana kaydı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafikte kontrollü geçişleri sağladı. Kazalı araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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