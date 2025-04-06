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Osmangazi Köprüsü'nde rekor geçiş: Dönüş yoğunluğunda sıkı denetim

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü kullanan tatilciler nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanırken Jandarma Timleri, sürücü ve yolcuları, emniyet kemeri takmaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

AA6 Nisan 2025 Pazar 17:51 - Güncelleme:
Osmangazi Köprüsü'nde rekor geçiş: Dönüş yoğunluğunda sıkı denetim
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Ramazan Bayramı tatili için İstanbul ve çevre illerden güneydeki memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu son gününde de sürüyor.

29 Mart-1 Nisan'da 303 bin 569 aracın geçiş yaptığı Osmangazi Köprüsü'nde dönüş için İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tercih edilmesiyle yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolun Yalova ve Bursa bölümünde de zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor. 12 bölümün açık tutulduğu Hersek Gişeleri'nden sorunsuz geçiş yapılması sağlanıyor.

Bu arada köprünün her iki bölümünde denetimlerini sürdüren Yalova Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timleri, sürücüler ve yolcuları emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

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