13 Ocak 2026 Salı
  • Osmangazi'de göçmen kaçakçılığına darbe: Çok sayıda çocuk kurtarıldı
Güncel

Osmangazi'de göçmen kaçakçılığına darbe: Çok sayıda çocuk kurtarıldı

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Osmangazi ilçesinde düzenlediği operasyonda, kimliksiz ve Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmayan 7 yabancı uyruklu çocuk tespit edildi. Çocuklar koruma altına alınırken, olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

13 Ocak 2026 Salı 19:48
Osmangazi'de göçmen kaçakçılığına darbe: Çok sayıda çocuk kurtarıldı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik Osmangazi ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda yaşları küçük 7 yabancı uyruklu çocuğun kimliksiz olduğu ve Türkiye'de yasal kalış haklarının bulunmadığı belirlendi. Çocuklar, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde çocuk bakım evine sevk edildi. Yapılan incelemelerde, yabancı uyruklu çocukların kişi başı aylık 2 bin 500 lira ücret karşılığında barındırıldığı, geri dönüşüm, boya ve taşıma gibi işlerde çalıştırıldıkları tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çocukları temin ettikleri belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

  • bursa
  • göçmen operasyonu
  • kaçakçılık

