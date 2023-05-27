Osmaniye 2. tur seçim sonuçları, 2023 Türkiye genel seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan oylama sonrası açıklanacak. Osmaniye seçim sonuçları 2023: Seçim yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte sandıklar açılıp, Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları açıklanacak. Peki Osmaniye ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

OSMANİYE SEÇİM SONUÇLARI KİM KAZANDI?



Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turu için vatandaşlar yeniden sandık başına gidiyor. Seçim sonuçlarında yüzde 50+1 oranında salt çoğunluğun sağlanamadığı için Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimleri 28 Mayıs Pazar günü tekrarlanıyor. Seçimde adayların Osmaniye'de ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Peki, 2023 seçimlerinde Osmaniye'de hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İşte, 2023 Osmaniye seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları...

Osmaniye Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, seçim yasakları kalktığı anda haberimizde yer alacak.

OSMANİYE 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00'de sona erecek. YSK'nın Resmi Gazete'de yayınlanan "seçim yasakları" kurallarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Sandıkların kapanmasının ardından YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 18:00 - 21:00 saatleri arasında basın kuruluşları tarafından paylaşılacak.

Osmaniye seçim sonuçları 28 Mayıs Pazar günü en geç 21.00 sonrasında açıklanmaya başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından seçim sonuçlarını anbean star.com.tr'de detaylı bir şekilde bulacaksınız.