24 Aralık 2025 Çarşamba
Güncel

Osmaniye Bahçe'de 221 deprem konutu teslim edildi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yapımı tamamlanan 221 deprem konutunun anahtarları, törenle hak sahiplerine teslim edildi.

İHA24 Aralık 2025 Çarşamba 13:22 - Güncelleme:
Osmaniye Bahçe'de 221 deprem konutu teslim edildi
ABONE OL

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yapımı tamamlanan 221 konutun anahtarları, düzenlenen törenle hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Osmaniye'nin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürerken, teslim edilen konutlar depremzede vatandaşların yüzünü güldürdü. Bahçe ilçesinde yapımına başlanan 1'inci ve 2'nci Etap Deprem Konutları kapsamında, 3+1 planında, kalıp tünel sistemiyle inşa edilen 221 konutun anahtarları, düzenlenen programla hak sahiplerine verildi. Deprem sonrası kalıcı konut çalışmalarının devam ettiği kentte, tamamlanan konutların teslim edilmesiyle birlikte Bahçe ilçesinde önemli bir aşama daha geride bırakılmış oldu.

Hak sahiplerine anahtar teslim töreninde konuşan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Bahçe ilçemizde 809 konutumuzun 221'inin teslimini gerçekleştiriyoruz. Binalarımız depreme dayanıklı, kalıp tünel usulü yapılmış, 3+1, kıymetli hemşerilerimizin huzur içinde, sağlık içinde, mutluluk içinde oturabilecekleri konutlar. Diğer konutlarımızı da en kısa sürede, bu hafta ya da önümüzdeki haftanın sonuna kadar tamamlamış olacağız." diye konuştu.

  • deprem konut anahtarları
  • bahçe ilçesi
  • tören

