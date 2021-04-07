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Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon

Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 27 zanlı gözaltına alındı.

AA07 Nisan 2021 Çarşamba 09:42 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 09:50
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Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Osmaniye merkezli, İstanbul, Hatay, Bursa, Gaziantep, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin ve Şanlıurfa'da 33 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hakkında gözaltı kararı verilen ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 33 şüpheliden 27'si yakalandı.

Şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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