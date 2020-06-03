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Osmaniye'de 4.0 büyüklüğünde deprem

OSMANİYE'de Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli endişe yaratan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

DHA03 Haziran 2020 Çarşamba 07:35 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 07:35
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 02.22'te merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 29,4 kilometre derinlikte olan depremde endişelenen bazı vatandaşlar sokağa çıktı. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin merkez üssünü Hacıhalıoğlu Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.0 olarak açıkladı.

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