Osmaniye'de asker adaylarına Kovid-19 testi yapıldı

AA 05 Haziran 2020 Cuma 17:10 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 17:11

İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, yaptığı açıklamada, koronavirus tedbirleri kapsamında ertelenen celp döneminin yeniden başlaması üzerine askere gidecek adaylara Kovid-19 testi yapıldığını belirtti.

Öznavur, sonuçları negatif çıkan asker adaylarının diğer sağlık kontrollerinin ardından gidebileceklerini ifade etti.

Ülkede koronavirüs test sayısındaki artışa rağmen vakalarda belirgin bir azalma görüldüğünü vurgulayan Öznavruz, şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanlarımız hastalığın bulaştığı kişileri sağlığına kavuşturmak adına elinden gelen tüm çabayı göstermektedir. Özellikle bu süreçte il dışından şehrimize gelen ve akraba ziyaretinde bulunanların gerekli önlemleri alarak kendilerini koruması, Kovid-19 tanısı veya öyküsü olanların mutlaka sağlık kuruluşlarına bilgi vermesi, birimlerimiz tarafından takip edilmesi süreci atlatmamız için çok büyük önem arz etmektedir. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmasına özen gösterilmesi gerekmektedir."

Öznavruz, kontrollü sosyal hayata geçildiğini, bu kapsamda vatandaşların maske kullanımına, sosyal mesafelerine ve kişisel hijyene dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.