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Osmaniye'de bir sokak koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Osmaniye'de bir sokak, valilikten yapılan yazılı açıklamayla koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA20 Ağustos 2020 Perşembe 16:17 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 16:17
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkez ilçedeki Yaverpaşa Mahallesi 12024 Sokak'ta Kovid-19 vakası görüldüğü belirtildi.

Tanı konulan hastaların, filyasyon çalışmalarıyla temas öyküsünün bulunduğu da kaydedilen açıklamada, "Bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince bugünden itibaren ikinci bir emre kadar sokak giriş ve çıkışlarının sınırlandırılmasına, kararın belediye ve muhtarlıkça mahalle camisinden anonslar yapılarak vatandaşlara duyurulmasının sağlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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