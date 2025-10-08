İSTANBUL 18°C / 13°C
8 Ekim 2025 Çarşamba / 16 RebiülAhir 1447
Güncel

Osmaniye'de deprem konutlarında sona gelindi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yapımı süren 819 deprem konutunun, ay sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 15:14
Vali Erdinç Yılmaz, TOKİ tarafından depremzedeler için Çamlıca Mahallesi'nde yapımı süren 2. etap deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Yapımı süren 570 konutta sona gelindiğini belirten Vali Yılmaz, "Bahçe ilçemizde Çamlıca Mahallemizde ikinci etapta devam eden deprem konutlarımızın 570'inin çalışmalarında sona gelindi. 249 konutun bulunduğu birinci etabın çalışmaları da neredeyse tamamlandı. İnce işleri tamamlayıp, hem burasının hem birinci etabın teslimatını ayın sonunda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Vali Yılmaz, yüksek standartlarda yapılan konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni etti.

