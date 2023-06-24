Osmaniye'de deprem meydana geldi

Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.06'da Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, hafif hissedildiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 24, 2023
*
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Bahçe (Osmaniye)
Tarih:2023-06-24
Saat:18:06:33 TSİ
Enlem:37.141 N
Boylam:36.621 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/ajrewrkhDH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi