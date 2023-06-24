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Osmaniye'de deprem meydana geldi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

24 Haziran 2023 Cumartesi 18:17 - Güncelleme:
Osmaniye'de deprem meydana geldi
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Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.06'da Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, hafif hissedildiği bildirildi.

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