Osmaniye'de dolandırıcı operasyonu: Polisin takibinden kaçamadılar

Osmaniye'de 71 yaşındaki E.Y.'yi telefonla arayarak dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda Adana'da saklandıkları evde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 94 bin 800 lira nakit para, 4 tam ve 1 çeyrek altın ile 2 cep telefonu ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA31 Mart 2026 Salı 17:04
Osmaniye'de yaşanan dolandırıcılık olayı, emniyet güçlerinin hızlı ve kararlı operasyonuyla aydınlatıldı. Yaşlı bir vatandaşı hedef alan şüpheliler, farklı bir ilde saklanmalarına rağmen polisin takibinden kurtulamadı. Dolandırıcılık vakasında önemli miktarda nakit para ve ziynet eşyası da ele geçirildi.

DOLANDIRICILAR POLİSİN TAKİBİNDEN KURTULAMADI

Osmaniye'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Y'nin (71) kendisini telefonla arayan kişilerce dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla E.Y'nin para ve ziynet eşyasını alan şüphelilerin M.M. ve S.M. olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLER SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDI

Şüpheliler, Adana'da saklandıkları evde yakalandı.

Evde yapılan aramada, 94 bin 800 lira ile 4 tam, 1 çeyrek altın ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

