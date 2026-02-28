İSTANBUL 8°C / 4°C
Güncel

Osmaniye'de el bombalı dehşet: 472 saatlik görüntü çözüldü, şüpheliler yakalandı

Osmaniye'de bir eve el bombası atılması üzerine patlama meydana geldi. Olayın ardından Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Saldırının aydınlatılması için özel ekip kuran polis, çevredeki 472 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü detaylı şekilde analiz etti. Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karıştığı değerlendirilen 6 şüphelinin kimliği tespit edildi.

IHA28 Şubat 2026 Cumartesi 01:22 - Güncelleme:
Osmaniye'de el bombalı dehşet: 472 saatlik görüntü çözüldü, şüpheliler yakalandı
Osmaniye'de bir eve el bombası atılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Ekim'de bir eve atılan el bombasının patlaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayın aydınlatılması için özel ekip kuran polis, çevredeki 472 saatlik güvenlik kamerası kaydını tek tek inceledi. Yapılan detaylı analizler sonucu olaya karıştığı tespit edilen 6 şüphelinin kimliği belirlendi.Belirlenen adreslere özel harekât ekiplerinin de katılımıyla, termal kameralar kullanılarak eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

