Osmaniye'de elektrik akımına kapılan kadın öldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, elektrik akımına kapılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
- AA
Ayşe Dalkıran (72), Göztaşı köyünde süt sağım makinesiyle sağım yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Yakınları tarafından Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan Dalkıran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşlı kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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