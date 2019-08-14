Ayşe Dalkıran (72), Göztaşı köyünde süt sağım makinesiyle sağım yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Yakınları tarafından Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan Dalkıran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.