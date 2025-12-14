İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2025 Pazar / 24 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Osmaniye'de feci kaza... Ölü ve yaralılar var

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

AA14 Aralık 2025 Pazar 21:55 - Güncelleme:
Osmaniye'de feci kaza... Ölü ve yaralılar var
ABONE OL

Osmaniye-Bahçe kara yolunun Kayalı köyü yakınında S.K.K.'nın (26) kullandığı 80 AIB 231 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 80 DM 178 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki S.K.K. ve S.Ş.K. (26) ile hafif ticari araçtaki M.T.'nin (77) yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık personeli, ağır yaralanan 2 kişiyi Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı bölgede, ekiplerin incelemesi sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.