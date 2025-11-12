İSTANBUL 16°C / 11°C
  Osmaniye'de feci kaza... Otobüs ile tır çarpıştı: 5 yaralı
Güncel

Osmaniye'de feci kaza... Otobüs ile tır çarpıştı: 5 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

12 Kasım 2025 Çarşamba 01:13
Osmaniye'de feci kaza... Otobüs ile tır çarpıştı: 5 yaralı
Kaza, Gaziantep-Adana-Tarsus otoyolu üzerinde, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Taşoluk Tüneli içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilmeyen plakası 27 ATL 878 olan yolcu otobüsü ile 73 ABN 524 plakalı tır, Taşoluk Tüneli içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüste bulunan 5 yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak alternatif yollara yönlendirildi.

