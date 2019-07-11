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Osmaniye’de gerçekleşti; Yüzyıl bitkisi çiçek açtı

UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan ve koruma altında bulunan 60 ile 100 yıl arasında yaşayan ve ömürleri boyunca bir kez çiçek açan, çiçek açtıktan sonra da kuruyan Agave bitkisi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 10 metrelik çiçek açtı.

  • İHA
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Ana vatanı Orta Amerika olan ve Meksika çöllerinin doğal bitki örtüsünü oluşturan Agave bitkisi, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çiçek açtı. Halk arasında “Sabır otu” ve “Yüzyıl bitkisi” olarak adlandırılan Agave kaktüsü, tüm ömrü boyunca bir defa çiçek açmasıyla biliniyor. Çiçeği açtıktan kısa bir süre sonra kuruyarak ölen Agave bitkisi, yeni yaşantısını çiçekteki tohumların toprağa düşmesiyle devam ettiriyor. Kadirli ilçesinde Yeşiltepe Mahallesi'nde bir yol kenarında bulunan Agave bitkisi 10 metre uzunluğunda çiçek açtı. 
 
 
Bunun olağanüstü bir olay olduğunu ve bir insanın belki ömrü hayatında bir kez tanık olacağı veya hiç göremeyeceğini belirten Ziraat Mühendisi İsmet Soytorun yaptığı açıklamada, “Ben de hayatımda ilk kez Agave kaktüsü çiçeği görüyorum. Muhtemelen bu kaktüs burada 60 yıl önce vardı. Bu bitki ömürlerinde bir kez çiçek açıyor ve çiçek açtıktan sonra yaşam süresi sona eriyor ölüyor. Bu bitkinin ana vatanı Orta Amerika. En çok da Meksika’da yetişiyor. Kurak alanlarda ve sıcak iklimde daha çok yetişiyor. Kadirli’de ilk defa görüyorum bu bitkiyi. Çiçeğin yüksekliği de şu anda 10 metreye yakın. Gerçekten çok güzel” şeklinde konuştu.
 

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