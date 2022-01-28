Osmaniye'de hırsız kameralardan yakalandı

DHA 28 Ocak 2022 Cuma 10:52 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 10:52

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alibekirli Mahallesi'ndeki apartmanın bahçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen polis, şüphelinin 54 suçtan kaydı bulunan İ.T. olduğunu tespit etti. Şüpheli, takip sonucu yakalanıp, gözaltına alındı. İ.T., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntülerde ise şüphelinin, park halindeki motosikletin yanına gelerek, kilidi kırdıktan sonra itip, bölgeden uzaklaştırdığı anlar yer aldı.