İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2021 Salı / 25 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,8624
  • EURO
    14,5634
  • ALTIN
    740.394
  • BIST100
    1807.09
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Osmaniye'de iki gündür aranan kişinin cesedi bulundu
Güncel

Osmaniye'de iki gündür aranan kişinin cesedi bulundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, tarlaya gittikten sonra iki gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

AA30 Kasım 2021 Salı 09:29 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 09:30
ABONE OL

Bostanlar köyü Göllüler Mahallesi'ndeki evinden, iki gün önce sabah saatlerinde, Söğütlügöl köyünde tarla sürmeye gittiğini belirterek traktörle ayrılan Tekin Göl'ün (46) ikametine dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekipleri, Söğütlügöl'de yaptıkları aramada, Göl'ün kullandığı traktörü park halinde buldu.

İncelemede, traktörde kan izine rastlanınca Göl'ün traktörle Söğütlügöl'e beraber gittiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin bölgede yürüttüğü arama çalışmalarında, Göl'ün cesedine ulaşıldı.

Ceset, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.