Osmaniye'de korkunç çarpışma: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yarbaşı beldesi Karacaören Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet D. idaresindeki 80 ABP 729 plakalı otomobil ile Mehmet Ali K. yönetimindeki 31 AHP 025 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.