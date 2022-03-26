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Osmaniye'de korkunç kaza: 1 polis memuru hayatını kaybetti

Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru Barış Yılmaz (31) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

DHA26 Mart 2022 Cumartesi 23:06 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 23:07
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Kaza, akşam saatlerinde E-90 Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Barış Yılmaz yönetimindeki 27 ABB 598 plakalı otomobil, Gaziantep istikameti Barit Madeni mevkisinde Osman A.'nın kullandığı 61 AD 455 plakalı otomobille çarpıştı. Barış Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan eşi Şeyma Yılmaz ve diğer aracın sürücüsü ile araçta bulunan ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gaziantep ve Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren Barış Yılmaz'ın Gaziantep'te polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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