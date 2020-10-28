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  • Osmaniye'de narkotik operasyonu: 76 kilo esrar yakalandı
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Osmaniye'de narkotik operasyonu: 76 kilo esrar yakalandı

Osmaniye'de polisin uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilin arka koltuğu ve bagajındaki valizlerin içerisinden toplam 76 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.E.B. tutuklandı.

DHA28 Ekim 2020 Çarşamba 17:35 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 17:35
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında E-90 otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde şüpheli araçlar ve şüphelilere yönelik uygulama başlatıldı. Şüphe üzerine bir otomobil durdurularak, narkotik dedektör köpekle birlikte arama yapıldı. Aracın arka koltukları ve bagajındaki valizlerin içerisinden 24 parça halinde 71 kilo 550 gram kubar ve 15 parça halinde 5 kilo 100 gram toz esrar maddesi toplamda 76 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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