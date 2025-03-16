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Osmaniye'de orman yangını! Ekipler seferber oldu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, vatandaşlar, itfaiye ve orman ekiplerini seferber etti.

IHA16 Mart 2025 Pazar 17:38 - Güncelleme:
Osmaniye'de orman yangını! Ekipler seferber oldu
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Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Elbeyli köyü kıllık mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşlar ve ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 90 dönüm örtülü alan ve zeytin ağaçları zarar gördü. Son günlerde Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınlardan dolayı vatandaşlar tepki gösterdi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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