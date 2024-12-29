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Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA29 Aralık 2024 Pazar 07:43 - Güncelleme:
Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya öldü
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80 AFH 675 plakalı, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Cennet Karacücük'e (52) çarptı.

Olayı gören vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Karacücük, ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaza sonrası otomobilini bırakarak kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

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