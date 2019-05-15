Osmaniye'de PKK'ya ait malzeme ele geçirildi

Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Amanos Dağları'nda terörle mücadele kapsamında arama tarama çalışması yapıldı.

Ekipler, Havşu Tepe kırsalında toprağa gömülü vaziyette bir güneş paneli, çok sayıda pil, 5 metre kablo, uzun namlulu silah kılıfı ile yaşamsal malzemeler ele geçirdi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulduğu, geri kalanların imha edildiği öğrenildi.