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Osmaniye'de sağanak yağış etkili oldu

Osmaniye'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

AA24 Haziran 2022 Cuma 22:10 - Güncelleme:
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Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

Araçlar, su nedeniyle ilerlemekte zorlanırken bazı araçlar da yolda mahsur kaldı.

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ve bazı yollar, oluşan bu birikintileri nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerinin bodrum ve giriş katlarını da su bastı.

Oto Sanayi Sitesi'nde de pek çok iş yeri ve araç, sular altında kaldı.

İş yerlerinde mahsur kalanlar, traktörlerle tahliye edildi.

Bu arada, kent genelinde fırtına da etkili oldu.

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