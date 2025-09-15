İSTANBUL 26°C / 18°C
  Osmaniye'de şüpheli iki ölüm: Kötü kokular ekipleri harekete geçirdi
Güncel

Osmaniye'de şüpheli iki ölüm: Kötü kokular ekipleri harekete geçirdi

Osmaniye Raufbey Mahallesi'ndeki bir takı aksesuarları satış yerinde, iş yeri sahibi Melek K. ve Abdullah Y.'nin cansız bedenleri bulundu. Olay, kötü kokular üzerine polise bildirildi.

IHA15 Eylül 2025 Pazartesi 19:31 - Güncelleme:
Osmaniye'de takı aksesuarları satan bir iş yerinde 2 kişinin cansız bedenleri bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde takı aksesuarları satışı yapan bir iş yerinden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibinin ailesinin yardımıyla dükkana girdi. İş yerinin arka kısmında depo olarak kullanılan bölümde iş yeri sahibi Melek K. ile Abdullah Y.'nin cansız bedeni bulundu. İddiaya göre Melek K.'ye ailesinin 3 gündür ulaşamadığı, Abdullah Y.'nin de cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Melek K. ve Abdullah Y.'nin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayın nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlattı.

