İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2020 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3465
  • EURO
    9,6728
  • ALTIN
    504.287
  • BIST100
    1112.37
Güncel

Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Zehra Türkmenoğlu ve oğlu Selim Türkmenoğlu'na otomobil çarptı. Fatma Zehra Türkmenoğlu hayatını kaybederken, oğlu Selim ise yaralandı.

DHA31 Ekim 2020 Cumartesi 10:44 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 10:44
ABONE OL

Kaza, dün akşam Vedat Kocadallı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerindeki belediye binası önünde meydana geldi. Fatma Türkmenoğlu ile oğlu Selim Türkmenoğlu, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada anne ve oğluna Ayhan K. yönetimindeki 40 DP 822 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan anne Fatma Zehra Türkmenoğlu ile oğlu Selim Türkmenoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan anne Türkmenoğlu, Adana’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak Fatma Zehra Türkmenoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Selim Türkmenoğlu’nun tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü Ayhan K., gözaltına alındı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.