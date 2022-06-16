İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2022 Perşembe / 17 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2903
  • EURO
    18,0493
  • ALTIN
    1016.77
  • BIST100
    2542.98
Güncel

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

DHA16 Haziran 2022 Perşembe 08:51 - Güncelleme:
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin kimliğini belirledi. Harekete geçen ekipler, şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyona, narkotik ve asayiş şubeden 50 personel katıldı. Belirlenen 8 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramalarda bir hassas terazi, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları ise havadan drone ile görüntülendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.