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Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Osmaniye'de uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

AA23 Şubat 2021 Salı 15:48 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 15:48
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6,45 gramı süs eşyası olan kılıcın kabzasına gizlenmiş toplam 90,92 gram sentetik uyuşturucu, 13,22 gram eroin, 68 uyuşturucu hap, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet ile 1 bisiklet ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

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