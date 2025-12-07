İSTANBUL 13°C / 9°C
  Osmaniye'de yağmurda kayan kamyon devrildi: 1 yaralı
Güncel

Osmaniye'de yağmurda kayan kamyon devrildi: 1 yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan mısır yüklü kamyon yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

7 Aralık 2025 Pazar 19:49
Osmaniye'de yağmurda kayan kamyon devrildi: 1 yaralı
Kaza, Bahçe ilçesi Taşoluk mevkii Otoban Adana istikameti Bahçe Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen mısır yüklü kamyon, yağışla birlikte kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilerek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve otoyol ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü, araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyonun kasasındaki mısırlar yola saçılırken, otoyolda kısa süreli trafik aksaması yaşandı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

