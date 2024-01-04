Osmaniye'de yasa dışı avcılığa karşı önlem!

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Ekipleri, balık stoklarının korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla su ürünleri kontrollerini aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığına ihbar üzerine su ürünleri kontrol ve denetimi yapıldı.

Denetimler sırasında Hemite Köyü, Ceyhan Nehri çevresinde yapılan kontrollerde baraj gölüne ağ atarak avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye 1380 sayılı kanuna muhalefetten idari para cezası uygulandı.

Ayrıca baraj gölüne atılmış sahipsiz ağ tespit edildi, ağlar zodyak bot ile kontrollü bir şekilde toplanıp el konuldu, ağa takılan canlı balık türleri ise gölette salındı.