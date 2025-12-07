İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2025 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde 3 kişi yaralandı.

IHA7 Aralık 2025 Pazar 20:59 - Güncelleme:
Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
ABONE OL

Kaza, akşam saat 19.50 sıralarında Osmaniye - Gaziantep D-400 Karayolu'nun Kanlı Geçit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 SD 1521 plakalı yolcu otobüsünün devrilmesiyle meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen otobüsteki yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te korku dolu anlar kamerada: Çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.