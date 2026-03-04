İSTANBUL 14°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9994
  • EURO
    51,1385
  • ALTIN
    7268.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Osmaniye'de zehir tacirlerine operasyon

Osmaniye'de narkotik ekiplerinin son bir ayda gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.

IHA4 Mart 2026 Çarşamba 09:15 - Güncelleme:
Osmaniye'de zehir tacirlerine operasyon
ABONE OL

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-28 Şubat tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyon ve uygulamalarda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 36 kilo 777 gram esrar, 652 gram metamfetamin, 428 gram bonzai ve 2 bin 373 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda 2 tabanca, 1 av tüfeği, 51 fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 31 bin 150 TL de bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de baba dehşeti ! Eski eşi ile 8 yaşındaki oğluna çarpıp kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.